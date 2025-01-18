وأصبحت نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة في بريكس، بعد بيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزباكستان.

وقالت الحكومة البرازيلية في بيان الجمعة، "تشترك نيجيريا في مصالح متقاربة مع غيرها من دول بريكس، وهي صاحبة سادس أكبر تعداد سكاني في العالمي، والأكبر في أفريقيا، كما أنها أحد الاقتصادات الكبرى في القارة".

وأضاف البيان: "تلعب نيجيريا دورا فعالا في تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب، وفي إصلاح الحوكمة العالمية، وهي قضايا ذات أولوية قصوى خلال الرئاسة الحالية للبرازيل".

كانت المفاوضات انطلقت لتشكيل بريكس في عام 2006 وعقدت المجموعة أول مؤتمر قمة لها في 2009. وكان أعضاؤها البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليهم جنوب إفريقيا في 2010.

وفي العام الماضي، ضمت المجموعة إليها إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.