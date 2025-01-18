"هناك تهديدات وجودية.. لدينا جزر مرجانية مهددة، وقد تختفي ما لم نفعل شيئا بشأن آثار تغير المناخ"، بحسب ما قاله رئيس سيشل لسكاي نيوز عربية في مقابلة خاصة أجراها مراسلنا محمود الرفاعي، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأوضح رئيس سيشل، وهي دول جزيرية وأرخبيلية تتكون من 155 جزيرة في المحيط الهندي: "عندما تعيش على جزيرة.. تشعر بوطأة تغير المناخ، فعندما نتحدث عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار أو الرياح الموسمية، نشعر بذلك.. نشعر بهذه التغييرات بشكل مباشر ونشعر بتأثيراتها، وكيف تؤثر على المجتمعات الساحلية، وكيف تجد نفسك فجأة مضطرا إلى إعادة صياغة استراتيجيتك".

وقال رامكالاوان، إن معظم الجزر لا تمتلك مساحات كبيرة من اليابسة، وتعتمد في اقتصادها على السياحة، "ولكن عندما نتحدث عن اختفاء الشواطئ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتآكل، فإن العناصر التي تجتذب السائحين تختفي".

وأشار إلى أن سيشل تصنف أنها ذات دخل مرتفع، ولكنها معرضة للخطر، حيث تعتمد أساسا على السياحة، مثل الدول الجزرية الأخرى التي لا يمكنها الدخول في مجالات الإنتاج الصناعي الكبير.

وأوضح أن بلاده على سبيل المثال واجهت أزمة نتيجة جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع قطاع السياحة فجأة بنسبة وصلت إلى 80 بالمئة.

وأضاف: "على الرغم من أن سيشل في حد ذاتها ليست في الحزام الإعصاري أو في الحزام البركاني، إلا أن تأثيرات الأعاصير وتأثيرات تسونامي عبر المحيط تؤثر علينا.. لذا يتعين على العالم أن ينظر إلى الدول الجزرية الصغيرة، وفي الوقت نفسه أن يساعدنا بينما نساعد في إنقاذ الكوكب من خلال اعتماد مصادر الطاقة المستدامة".