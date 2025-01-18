وقال متعاملون إن الهند والصين لا تزالان تشتريان النفط الروسي مستغلتين فترة السماح التي أعلنتها واشنطن حتى مارس، بينما تقيمان المخاطر الجديدة.

وقالت المصادر إن كلفة الرحلة الواحدة التي تقوم بها سفن أفراماكس من موانئ روسيا على بحر البلطيق إلى الهند ارتفعت إلى ما بين ستة و6.3 مليون دولار في رحلة الذهاب فقط، بعد أن كانت تتراوح بين 4.7 و4.9 مليون قبل أسبوع.

ولا يزال هذا أقل بكثير من كلفة الرحلة الواحدة في عام 2022 عند 20 مليون دولار بعد أن فرض الغرب أول عقوبات على قطاع النفط الروسي.

وأضافت المصادر أن كلفة نقل النفط من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود إلى الهند عبر ناقلات سويز ماكس ارتفعت إلى نحو 5.5 مليون دولار للرحلة في اتجاه واحد.