وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية منذ أوائل نوفمبر، وسجل مؤشر ناسداك أفضل أداء له منذ أوائل ديسمبر.

وأفادت وزارة التجارة، الجمعة، بأن بناء المساكن العائلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر على الرغم من أن الطلب من المرجح أن يكبحه ارتفاع أسعار الرهن العقاري وزيادة العرض من العقارات الجديدة.

وكشف تقرير منفصل عن زيادة في الناتج الصناعي الشهر الماضي.

وسينصب ترامب يوم الاثنين، عندما تغلق الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.

وكان عدم اليقين إزاء إمكان أن تؤدي بعض سياسات ترامب مثل الرسوم الجمركية إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم المتزايدة وإبطاء مسار المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة قد ألقى بظلاله على الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية.

لكن البداية القوية لموسم أرباح الشركات مع نتائج العديد من البنوك الكبرى ساعدت أيضا في دعم الأسهم هذا الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر البنوك بنحو سبعة بالمئة خلال الأسبوع.

وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في بلانت موران فاينانشيال أدفايزورز في ساوثفيلد بولاية ميشيجان "النمو الأقوى الذي يغذي أرباح الشركات هو بداية جيدة للعام هنا حيث يوجد الكثير من الأسئلة سواء من حيث السياسة المالية والنقدية وكيف سيبدو جدول أعمال ترامب أو الشكل الذي سيتخذه".

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 59.48 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 5996.82 نقطة، كما صعد ناسداك المجمع 291.91 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 19630.20 نقطة. وزاد كذلك داو جونز الصناعي 338.82 نقطة أو 0.79 بالمئة إلى 43491.95 نقطة.