تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة ليسجل زيادة بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع ويحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ 26 أغسطس العام الماضي.

وصعد أغلب القطاعات الفرعية في المؤشر ستوكس 600، بفضل صعود القطاعات شديدة التأثر بسعر الفائدة، مثل الإنشاءات الذي ارتفع 1.6 بالمئة والصناعات الذي زاد 1.5 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو في ديسمبر جاء موافقا للتوقعات.

وذكرت صحيفة "إت فاينانشيلي داجبلاد" أن فرانك إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي قال إن البنك لم يفرغ بعد من خفض تكاليف الاقتراض، لكن توقيت أي تيسير نقدي مستقبلي وحجمه لم يتأكد بعد.

وتتجه عوائد السندات الألمانية القياسية لمنطقة اليورو إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر 2024.

وتلقت معنويات المستثمرين دفعة إضافية من الأداء الاقتصادي الصيني غير المتوازن على الرغم من تماشيه مع المستوى الذي استهدفته الحكومة في 2024 عند خمسة بالمئة.

وكان قطاع الرعاية الصحية هو الوحيد الخاسر، وهبط 0.8 بالمئة، وقال بنك باركليز إنه يتوخى الحذر بشأن الصناعات الدوائية في أوروبا، إذ يتوقع أن تواجه صعوبات في النصف الأول من العام.