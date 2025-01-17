يجري التفاوض منذ عام 2016 بشأن تعزيز الشراكة القائمة منذ عام 2000 بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "اليوم، تتخذ أوروبا والمكسيك خطوة كبيرة إلى الأمام في شراكتهما".

وأضافت أن "المصدِّرين في الاتحاد الأوروبي سوف يستفيدون من فرص تجارية جديدة، بما في ذلك مزارعينا وشركات الأغذية الزراعية".

ويتجاوز الاتفاق مجرد العلاقات التجارية وفق بيان للمفوضية قال إنه يهدف إلى "تعميق وتوسيع الحوار السياسي والتعاون والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك".

وأضاف البيان أنه يوفر "إمكانات لنمو صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية الغذائية إلى المكسيك، مع تعزيز القيم المشتركة والقواعد التقدمية للتنمية المستدامة".

والمكسيك مستورد صافٍ للمنتجات الزراعية الغذائية من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق من شأنه إزالة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على منتجات التصدير المهمة للاتحاد الأوروبي مثل الجبن والدواجن ولحم الخنزير والمعكرونة والتفاح والمربى، بالإضافة إلى الشوكولاتة والنبيذ.

ويُتوقع منه أيضا توسيع نطاق حماية علامات المنشأ الجغرافي للمنتجات الأوروبية واعتماد إجراءات مبسطة وأقل تكلفة لصادرات الأغذية الزراعية.

يحتاج الاتفاق الذي أُعلن عنه الجمعة إلى المصادقة عليه من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.