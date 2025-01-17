وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي أن المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة سنوية بلغت 2.4 بالمئة، مقابل 2.2 بالمئة في نوفمبر.

وهذا هو ثاني أعلى معدل ارتفاع للتضخم في منطقة اليورو منذ يوليو الماضي عندما زادت الأسعار بنسبة 2.6 بالمئة.

واستقر معدل التضخم الاساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات و التبغ، عند نسبة 2.7 بالمئة في ديسمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشربنسبة 0.4 بالمئة بالاتفاق مع التقديرات الأولية.

وبالنظر إلى المكونات الرئيسية للمؤشر، سجلت الخدمات أعلى زيادة سنوية بنسبة بلغت 4 بالمئة، في ديسمبر، وذلك بعد أن سجلت زيادة نسبتها 3.9 بالمئة في الشهر السابق عليه.