جاء ذلك خلال حديثه في حفل رأس السنة للشركة في تايبيه، بحسب ما نقلته رويترز.

وعند سؤاله عن مناقشة قواعد تصدير الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أعلنتها إدارة بايدن مع الإدارة القادمة، أجاب هوانغ بأنه لم يتواصل معهم بعد، لكنه يتطلع لتهنئتهم عند توليهم المنصب.

كما أشار هوانغ إلى اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة شركة TSMC، المورد الرئيسي لإنفيديا، لمناقشة زيادة إنتاج أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للشركة.

وتواجه إنفيديا تحديات محتملة في الحفاظ على نمو إيراداتها بسبب القيود الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي قد تؤثر على قدرتها في تلبية توقعات المستثمرين.

ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير، ولا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل إدارته مع هذه القواعد.