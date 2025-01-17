وذكر مكتب الإحصاء في الصين أن أسعار المنازل الجديدة في سبعين مدينة انخفضت في ديسمبر بنسبة 0.08 بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه، باستثناء المنازل المدعومة من الدولة، في أدنى معدل تراجع خلال عام ونصف العام.

كما تراجعت أسعار العقارات القائمة بالفعل في ديسمبر بنسبة 0.31 بالمئة مقابل 0.35 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وتشير هذه البيانات إلى أن قيمة العقارات في الصين بدأت تستقر مع تعزيز الجهود التي يبذلها صناع السياسات في البلاد لإنهاء موجة تراجع أسعار العقارات، والتي ألقت بظلالها على أكبر اقتصاد في آسيا لأكثر من ثلاث سنوات، مما أسفر عن إهدار مليارات الدولارات من قيمة الثروة العقارية وزيادة الضغوط الانكماشية على الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن ليو شوي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة تشاينا إنديكس هولدينجز للدراسات التسويقية، قوله: "أدى تعزيز الدعم السياسي إلى زيادة ثقة المستهلكين، غير أن تعافي سوق العقارات على نطاق واسع مازال يجابه تحديات كبيرة هذا العام".

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات الجديدة بنسبة 5.73 بالمئة في ديسمبر، مقابل 6.07 بالمئة في الشهر السابق عليه، فيما انخفضت أسعار العقارات المأهولة بالفعل بنسبة 8.11 بالمئة مقابل 8.54 بالمئة في نوفمبر.