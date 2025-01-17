وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 4.84 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2024، بزيادة 4.3 بالمئة عن العام السابق.

وكشفت البيانات أن حصة أوبك في واردات الخام الهندية في 2024 ارتفعت إلى نحو 51.5 بالمئة، مقارنة مع 49.6 بالمئة في 2023، بينما استقرت حصة روسيا في 2024 عند 36 بالمئة تقريبا.

وقالت بريتي ميهتا، المحللة في شركة وود ماكنزي الاستشارية، إن طلب مصافي التكرير في آسيا على النفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصة الهند، ارتفع بسبب تراجع الإمدادات الروسية، وفقا لما ذكرته رويترز.

وذكرت مصادر في قطاع التكرير لوكالة رويترز الشهر الماضي أن مصافي التكرير الهندية زادت مشترياتها من النفط الخام من الشرق الأوسط منذ أواخر عام 2024 مع انخفاض الإمدادات الروسية.

وأظهرت البيانات أن حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند من الخام في ديسمبر ارتفعت إلى أعلى مستوى في 22 شهرا إلى حوالي 52 بالمئة.

ومع ذلك، ظلت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، يليها العراق والسعودية في ديسمبر.