وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، في طريقه لجني مكاسب تتجاوز 1.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وتقدم المؤشر الفرعي لشركات الإنشاءات ومواد البناء 0.8 بالمئة، كما صعد المؤشر الفرعي لقطاع المرافق 0.7 بالمئة.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية، إذ بلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 2.494 بالمئة في أحدث التعاملات منخفضا لليوم الثالث على التوالي.

وتفوق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه الأوروبيين بارتفاعه 0.8 بالمئة، وذلك بعد انخفاض غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا في ديسمبر، ليزيد من البيانات الاقتصادية غير المواتية التي من المرجح أن تعزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع سهم جلينكور بنسبة 1.9 بالمئة وسهم ريو تينتو المدرجة في لندن بنسبة 1.2 بالمئة.

وذكرت رويترز أن جلينكور ناقشت صفقة اندماج مع ريو تينتو في أواخر العام الماضي، لكن المحادثات توقفت لاحقا.