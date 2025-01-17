وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2 بالمئة إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وقال البنك المركزي إن عدد السفن المارة من القناة انخفض بنسبة 51 بالمئة حيث أجبرت التوترات في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن على تحويل مساراتها.

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران السفن في منطقة البحر الأحمر في هجمات وصفتها بأنها تضامن مع الفلسطينيين في غزة، مما دفع السفن بعيدا عن القناة أحد مصادر الإيرادات الرئيسية في مصر.

كما أعلن المركزي المصري أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد بلغ في المجمل 5.9 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024 مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام.

كما زاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت عائدات السياحة إلى 4.8 مليار دولار من 4.5 مليار دولار.

يذكر أن المركزي المصري كان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار.