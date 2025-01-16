تحركات الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2716.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 12 ديسمبر.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر 2024.

واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2750.90 دولار بارتفاع بلغ 1.2 بالمئة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة لأول مرة ارتفعت إلى 217 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 11 يناير، وكان استطلاع أجرته رويترز توقع تقديم 210 آلاف طلب.

وقال أليكس إبكاريان الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة "أليجيانس غولد": "كانت طلبات البطالة لأول مرة أكثر من المتوقع، لذا يشير ذلك إلى بعض الضعف في سوق العمل".

وأضاف: "شهدنا أيضا انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية، لذا نرى أن جاذبية الذهب تستعيد قوتها".

وقلصت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مكاسبها وجرى تداولها عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد بيانات مبيعات التجزئة وطلبات البطالة وأسعار الواردات.

وواصلت أسعار الذهب مكاسبها أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة في ديسمبر بعد ارتفاعه بواقع 0.3 لأربعة أشهر متتالية، وهو ما أعطى أيضا آمالا باتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

وتتوقع الأسواق الآن أن يقدم البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 37 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقارنة بنحو 31 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم.

وقال هان تان كبير محللي السوق في مجموعة "إكزينيتي": "من المتوقع أن يجد الذهب نفسه وسط بيئة داعمة، طالما ظل بإمكان المتعاملين في السوق التمسك بتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025".