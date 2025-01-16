وأضافت في بيان أن الدبيبة كلف مسعود سليمان موسى، عضو مجلس إدارة المؤسسة، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة مؤقتا.

وفي ديسمبر الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن متوسط إنتاج النفط الخام لهذا العام تجاوز المعدل المستهدف، ليبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، آنذاك إن إنتاج المؤسسة من النفط وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا تشمل المكثفات.

وكشفت المؤسسة في بيان لاحق أن هذه هي أعلى قراءة سجلتها مؤشرات الإنتاج المحلي منذ 2013.

وخلال العام الجاري، تعرض إنتاج ليبيا من النفط لاضطرابات متكررة، شملت إعلان القوة القاهرة لأكثر من مرة.