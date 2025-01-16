وأضاف عبد الكريم أن وزارة النفط العراقية وهاليبرتون من المتوقع أن توقعا على اتفاقية عدم إفصاح خلال الأيام المقبلة، ثم سيقدم العراق بعد التوقيع بيانات لهاليبرتون عن حقل نهر بن عمر النفطي ومنشآته.

وأوضح عبد الكريم أن هاليبرتون ستساعد العراق بموجب اتفاقية التطوير في زيادة الإنتاج من الحقل إلى 300 ألف برميل يوميا، وذلك دون الإشارة إلى جدول زمني.

وينتج الحقل حاليا نحو 50 ألف برميل يوميا.

وقال: "هاليبيرتون ستساعد كذلك العراق لإنتاج 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز من الحقل".

وتوقع عبد الكريم أن يصل إنتاج النفط من حقل (غرب القرنة 1) الذي تديره شركة بتروتشاينا في جنوب العراق إلى 750 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2025، ارتفاعا من 550 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وتملك بتروتشاينا أكبر حصة في الحقل بعد تخارج إكسون.

وذكر المدير العام لشركة نفط البصرة أن العراق اختار الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية لتطوير مشروع غاز طبيعي بقيمة 1.7 مليار دولار في حقل نهر بن عمر، والذي من المتوقع أن ينتج 300 مليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بهدف خفض فاتورة الاستيراد.

وقال "نحن الآن في مفاوضات مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية لتقليل كلفة المشروع والتوقيع النهائي قريب جدا".

وأشار إلى أن متوسط ​​صادرات النفط العراقية من الموانئ الجنوبية بلغ 3.232 مليون برميل يوميا في ديسمبر.