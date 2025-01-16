وقال بيسنت خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ "أعتقد أنّ الرئيس ترامب لديه فرصة لإطلاق عصر ذهبي اقتصادي جديد سيخلق فرص عمل وشيرمن الثراء والرخاء لجميع الأميركيين".

ويخطّط المرشح الجمهوري الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر لإدامة التخفيضات الضريبية التي تم التصويت عليها خلال ولايته الأولى وينتهي العمل بها عام 2027، وحتى تعزيزها.

ويخطط لفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 بالمئة على جميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة، وحتى 60 بالمئة إلى 100 بالمئة على المنتجات المستوردة من الصين.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن أيضا عن نيته في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا، وكليهما طرف في اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك (USMCA) التي تم التفاوض والتوقيع عليها خلال ولايته الأولى.

ويتمثّل هدف آخر في خفض الإنفاق الفيدرالي، في حين يتوقع أن يتجاوز العجز العام 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.

وأعلن ترامب عن رغبته في مراجعة الدعم في مجال الطاقات المتجددة وبعض الأحكام المنصوص عليها في قانون خفض التضخم (IRA)، الخطة الخضراء الرئيسية للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وأضاف بيسنت في كلمته الافتتاحية خلال جلسة الاستماع "تواجه الحكومة الفدرالية مشكلة إنفاق كبيرة".

وأضاف: "علينا أن نعمل على ترتيب بيتنا وتكييف الإنفاق الداخلي للدولة الذي ارتفع بنسبة تزيد عن 40 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية".