تحركات الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 74 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 81.29 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:52 بتوقيت غرينتش بعد أن صعدت في الجلسة السابقة 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.12دولار أو 1.4 بالمئة إلى 78.92 دولارا للبرميل بعد أن زادت 3.3 بالمئة أمس الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 19 يوليو.

وقال مسؤولون في قطاع الأمن البحري اليوم الخميس إنهم يتوقعون أن تعلن جماعة الحوثي اليمنية وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتسببت الهجمات في تعطيل حركة الشحن العالمية وأجبرت السفن التجارية على الإبحار عبر مسار أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية لأكثر من عام.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بقوة في ديسمبر مما يشير إلى طلب قوي ويدعم كذلك توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض وتيرة تيسير السياسة النقدية خلال العام الجاري.

ويمكن أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي وترفع الطلب على النفط.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء حزمة كبيرة من العقوبات التي تستهدف الصناعات العسكرية الروسية وأنظمة التهرب من العقوبات الموقعة بالفعل.

وجاء ذلك بعد فرض عقوبات واسعة النطاق على شركات إنتاج النفط والناقلات الروسية.

وقال تاماس فارجا من شركة "بي.في.إم" للوساطة في النفط: "السوق تقترب من مرحلة ترقب وتنتظر رد فعل الإدارة الأميركية الجديدة" بشأن العقوبات، وذلك قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميا يوم الاثنين.