وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن مبيعات التجزئة صعدت 0.4 بالمئة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاعها 0.8 بالمئة في نوفمبر وفقا لبيانات معدلة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مبيعات التجزئة 0.6 بالمئة.

وتتألف مبيعات التجزئة في معظمها من السلع، ولا تخضع للتعديل وفقا للتضخم.

ويأتي التقرير بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت ارتفاع الوظائف في القطاعات غير الزراعية وانخفاض معدل البطالة في أميركا إلى 4.1 بالمئة من 4.2 بالمئة في نوفمبر.

ورغم تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في تسعة أشهر.

وتوقع الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط خلال العام الجاري بعد تقديرات سابقة في سبتمبر مع بداية دورة التيسير بخفضها أربع مرات.

ويرجع ذلك إلى مخاطر محتملة مرتبطة بسياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية كبيرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وخفض الضرائب، وهي إجراءات حذر اقتصاديون من أنها قد ترفع من وتيرة التضخم.