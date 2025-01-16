وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت 14 ألف طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 يناير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 210 آلاف طلب في ذلك أسبوع.

ورغم أن طلبات إعانة البطالة في أميركا تميل إلى أن تكون متقلبة مع بداية العام، لا تزال تشير إلى انخفاض معدلات تسريح العاملين مما يدعم سوق العمل والاقتصاد ككل.

وزادت الوظائف غير الزراعية 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة من 4.2 بالمئة في نوفمبر.