وذكرت الشركة في بيان أنه لم يتم الانتهاء بعد من تقدير القيمة ولا بنود أخرى في الصفقة المحتملة.

وصدر البيان بعد تقارير إعلامية أمس الأربعاء أفادت بأن الوحدة المعنية بأعمال العقارات في "أداني إنتربرايز" المملوكة للملياردير الهندي جوتام أداني (أداني العقارية) تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة أغلبية في "إعمار الهند".

ووفقا لموقع شركة إعمار على الإنترنت، بدأت الشركة عملياتها في الهند عام 2005 ولديها محفظة من المشروعات العقارية السكنية والتجارية في جوروجرام وموهالي ولوكناو وجايبور وإندور.

وتعمل إعمار في دول أخرى مثل السعودية وتركيا والولايات المتحدة.