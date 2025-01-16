ويسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون لبناء سفينتين حديثتين لنقل وشحن الحاويات في بحر قزوين، بحيث تتجاوز الطاقة الاستيعابية لكل منهما 500 حاوية نمطية قياس عشرين قدماً.

وستوفر هذه السفن الحديثة ذات الغاطس الضحل والأكبر نسبياً "مقارنة بسعة السفن الحالية العاملة في بحر قزوين" كفاءة أعلى في تنفيذ العمليات وطاقة استيعابية أكبر، في حين ستدعم أنظمة مناولة البضائع المتطورة تحسين الجدولة والكفاءة التشغيلية.

وأعربت الشركتان أيضاً عن نيتهما تطوير الجيل القادم من نظام النقل البيني ومتعدّد الوسائط عبر بحر قزوين، من خلال العبّارات ذات القدرة العالية والبنية التحتية المتطورة للمحطة، مما سيقلل بشكل كبير من وقت العبور للمصدرين الكازاخستانيين وجميع الشركاء العاملين على امتداد الممر الأوسط، كما اتفق الطرفان على توسيع أسطول ناقلات النفط الخام لدعم قطاع الطاقة في كازاخستان وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي "إننا ملتزمون بتحقيق استراتيجية المجموعة الرامية إلى تسهيل التجارة العالمية والخدمات اللوجستية من خلال تعزيز تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين في كازاخستان".

وأكد أن الاتفاقية الجديدة ستعزّز التعاون بين الجانبين وستمهد الطريق نحو فرص جديدة ونموّ أكبر.

ومن جهته، قال حيدر أورزانوف، مدير عام شركة كازمورترانسفلوت إننا نتشارك مع مجموعة موانئ أبوظبي رؤيتنا وتطلعنا لرفد التجارة والخدمات اللوجستية في منطقة بحر قزوين، وسنعمل على خلق فرص جديدة تعود بالنفع على مؤسساتنا، وعلى اقتصادنا أيضاً.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تستند إلى العلاقات الراسخة بين الطرفين، ومشروعهما المشترك "الحلول البحرية المتكاملة" "CIMS" الذي تأسس بينهما عام 2022 والذي لعب دوراً مهماً في تقديم حلول بحرية متكاملة، وخدمات شحن متطورة في منطقة بحر قزوين.