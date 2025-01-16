وأضاف تقرير الصحيفة أن شو مدعو للجلوس في موقع تشريفي على المنصة الذي يخصص عادة للرؤساء السابقين وأفراد الأسرة والضيوف المهمين.

وتتمتع منصة تيك توك بشعبية واسعة بين الشبان والمعلنين إذ يبلغ عدد مستخدميها الأميركيين بأكثر من 170 مليونا. ويتوقع محللون في برنستين أن تبلغ العوائد في 2025 نحو 20 مليار دولار.

وذكرت مصادر مطلعة أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة تعتزم وقف عملياتها في الولايات المتحدة يوم الأحد مع سريان حظر اتحادي إلا إذا صدر في اللحظة الأخيرة أمر بتأجيل الحكم.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب يبحث إصدار أمر تنفيذي لوقف تنفيذ قرار الحظر لمدة تتراوح بين 60 و90 يوما. ولم يذكر التقرير كيف يمكن لترامب فعل ذلك من الناحية القانونية.