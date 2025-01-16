وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الجمعة، فرض عقوبات شاملة تستهدف الشركات المنتجة للنفط والناقلات الروسية، مما أدى إلى تعطل الإمدادات من ثاني أكبر منتج في العالم.

وأثار ذلك منافسة شرسة على إمدادات النفط والناقلات البديلة بين الصين والهند، أكبر وثالث أكبر الأسواق المستوردة للنفط في العالم.

وقالت مصادر تجارية لوكالة رويترز، الخميس، إن شركة قطر للطاقة زادت العلاوة السعرية لخام الشاهين في العقود محددة الأجل لشهر مارس، لتصل لأعلى علاوة في أكثر من عامين عند 3.81 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، وبما يعادل أكثر من مثلي الزيادة في الشهر السابق.

ووفقا للمصادر، باعت قطر شحنتين من خام الشاهين إلى شركة‭‭ ‬‬"توتال إنيرجيز" الفرنسية بعلاوة تتراوح بين 3.70 دولار و3.80 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.

وبلغت العلاوة أعلى مستوى لها منذ تحديد الأسعار في أكتوبر 2022 للشحنات تحميل ديسمبر من ذلك العام.

وتأتي الزيادة بعد ارتفاع قوي في العلاوة على خامات الشرق الأوسط هذا الأسبوع إلى أكثر من أربعة دولارات للبرميل، مع وصول علاوات عمان ودبي إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.

ومنحت قطر شحنة من الخام البحري القطري للتحميل في مارس بعلاوة تتجاوز ثلاثة دولارات للبرميل فوق أسعار دبي لشركة يونيبك، ما يعادل عشرة أمثال الشهر الماضي، إضافة إلى شحنة من الخام البري للتسليم في الشهر ذاته بعلاوة تزيد عن دولارين للبرميل فوق أسعار دبي لشركة "بي.تي.تي".

ويبلغ حجم الشحنات القطرية 500 ألف برميل لكل منها.

وعادة لا تعلق الشركات على الصفقات التجارية.

وقالت مصادر تجارية إن شركة "سينوكيم" الصينية اشترت شحنة من حقل زاكوم العلوي في أبوظبي للتحميل في مارس، في حين اشترت شركة التكرير الهندية هندوستان بتروليوم مليون برميل من خام البصرة المتوسط ​​العراقي للتحميل في فبراير بعلاوة 1.90 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري طلب بعض المشترين الصينيين من شركة النفط السعودية أرامكو المزيد من الشحنات للتحميل في فبراير، لكنهم لم يتلقوا إمدادات إضافية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة.