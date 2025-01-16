وقال ماسك عبر منصة إكس، للتواصل الاجتماعي والتي يمتلكها، "تهانينا على الوصول إلى المدار في المحاولة الأولى"، وقام ماسك بوضع وسم بيزوس في المنشور.

أنشأ بيزوس وهو أيضا مؤسس أمازون، شركته الفضائية بلو أوريجين قبل نحو 25 عاما.

وتسعى بلو أوريجين لمنافسة سبيس إكس التي وضعت نفسها في مكانة الموفر الأساسي لخدمات الإطلاق الفضائي في الولايات المتحدة.

وفشل الصاروخ الضخم غير المأهول التابع لسبيس إكس والمطور لحمل رواد فضاء إلى القمر، خلال أول عمليتي إطلاق في 2023.

وأقلع "نيو غلين" الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا، أي بحجم مبنى مؤلف من 30 طبقة تقريبا، بنجاح قرابة الساعة 2,03 صباحا بالتوقيت المحلي (07,03 بتوقيت غرينتش) من قاعدة كاب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، رغم أنّ الظروف المناخية لم تكن مثالية.

وكانت الرحلة الأولى لهذا الصاروخ القوي القابل جزئيا لإعادة الاستخدام، منتظرة منذ سنوات وتم تأجيلها مرات عدة.

وأكدت المسؤولة في الشركة أريان كورنيل خلال بث مباشر أنّ المهمة قد حققت "هدفها الرئيسي"، وهو وضع القسم الثاني من الصاروخ في المدار.

وكانت الشركة تطمح لتحقيق هذا الهدف. وكتب رئيسها التنفيذي ديفيد ليمب، في منشور عبر منصة اكس "لقد فعلنا ذلك!"، وكان أشار قبل إطلاق الصاروخ إلى أنّ الهدف من العملية هو "الوصول إلى المدار. وأي شيء آخر يُنجز يكون إضافيا".

منذ سنوات، تنظّم الشركة المملوكة لمؤسس "أمازون" بواسطة صاروخها "نيو شيبرد" رحلات سياحة فضائية تحمل عددا من الركاب لبضع دقائق إلى ما بعد الحدود النهائية لكوكب الأرض، لكنّها لم تُجر بعد أي رحلة إلى المدار.