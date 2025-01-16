ويتماشى المشروع مع هدف الفلبين لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لديها.

وقال وزير الطاقة الفلبيني رافائيل لوتيلا في بيان مشترك مع مصدر "تمثل هذه الشراكة مع مصدر خطوة تحول في رحلتنا نحو الطاقة المتجددة".

وقالت وزارة الطاقة الفلبينية إن من المقرر زيادة طاقة المشروع الإنتاجية إلى 10 غيغاوات بحلول 2035.

وتستهدف الفلبين، التي تستورد معظم احتياجاتها من الوقود، رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 35 بالمئة بحلول 2030 و50 بالمئة بحلول 2040. وشكلت الطاقة المتجددة 22.8 بالمئة من مزيج الطاقة لديها في 2022.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، إن هذه الاتفاقية تأتي لتعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف الجابر: "سنعمل بموجب الاتفاقية على توظيف خبرات الإمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الطبيعية في الفلبين لتطوير مشاريع نوعية تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وزيادة قدرة الطاقة النظيفة تماشياً مع هدف (اتفاق الإمارات) التاريخي المتمثل بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030".

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر "في ظل ما حققناه من نجاحات في تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في المنطقة والعالم، فإننا نتطلع إلى تسخير خبراتنا للإسهام في دعم الفلبين لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة".

وسمحت الفلبين بتملك الأجانب بشكل كامل لمشروعات قطاع الطاقة المتجددة لجذب المزيد من المستثمرين.

وتدخل "مصدر" بموجب الاتفاقية الجديدة سوق الطاقة المتجددة في الفلبين. وتعد منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية لشركة "مصدر".

وقد طورت الشركة محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في إندونيسيا بقدرة 145 ميغاواط، وهي أكبر محطة من نوعها على مستوى المنطقة، وتسهم في تزويد 50 ألف منزل بالطاقة.

وفي فبراير 2023، دخلت "مصدر" قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار إستراتيجي في شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية.

كما وقعت "مصدر" اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية في عام 2023 لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 غيغاواط في عدة مناطق أندونيسية.