وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أكبر مكسب يومي في أربعة أشهر أمس الأربعاء.

وبلغ المؤشر ستوكس 600 في أحدث التعاملات أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر، في حين ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقفزت أسهم ريتشمونت 15 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة المالكة للعلامة التجارية كارتييه للمجوهرات توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث، في مؤشر إيجابي لقطاع السلع الفاخرة خلال موسم العطلات بالغ الأهمية.

وارتفعت أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وإيرميس 7.4 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب.

وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الذي يضم معظم شركات صناعة الرقائق الأوروبية 1.8 بالمئة بعد أن سجلت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر متعاقد لصناعة الرقائق في العالم، أرباحا ربع سنوية قياسية وقالت إنها تتوقع نموا كبيرا في الإيرادات في الربع الأول.

وقفز سهم زالاندو 13.4 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في أوروبا إنها تتوقع أن تفوق أرباحها لعام 2024 التوقعات.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع التضخم في ألمانيا قليلا في ديسمبر إلى 2.8 بالمئة، بينما ارتفع الناتج الاقتصادي في بريطانيا لأول مرة في ثلاثة أشهر في نوفمبر 0.1 بالمئة ولكن الزيادة أقل من المتوقع.