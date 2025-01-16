كان الين أكبر المستفيدين مقابل الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية الأقل من المتوقع وواصل مكاسبه في التعاملات الآسيوية، إذ تزامنت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مع رهانات على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وسجل الين 155.21 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 19 ديسمبر. وارتفع بنحو 1.2 بالمئة في الجلستين الماضيتين.

وأشارت التصريحات الأحدث لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه ريوزو هيمينو إلى مناقشة رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل وترى الأسواق احتمالا بنسبة 78 بالمئة لزيادتها 25 نقطة أساس.

وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع ستيت ستريت في طوكيو "حقيقة أنهم يتحدثون عن رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت، قبيل الاجتماع مباشرة، فهم يقيسون رد فعل السوق".

واستقر اليورو إلى حد كبير بعد بيانات التضخم الأميركية وبلغ خلال الجلسة الآسيوية 1.0283 دولار، في حين حقق الدولار مكاسب صغيرة وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، خسائر لثلاثة أيام ليرتفع قليلا إلى 109.18.

وكان رد فعل أسواق الصرف الأجنبي محدودا حيال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومع هذا لامس الشيكل الإسرائيلي أعلى مستوى له في شهر أمس الأربعاء.

وبلغ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات وأقل من 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى أساس سنوي، كانت القراءة 3.2 بالمئة وهي نسبة أقل من التوقعات عند 3.3 بالمئة. وجاء ذلك بعد قراءة مماثلة أقل من المتوقع للتضخم في بريطانيا وتصريحات من أحد صناع السياسات في بنك إنجلترا قال فيها إن الوقت مناسب لخفض أسعار الفائدة.

وجرى تداول اليوان الصيني عند 7.3316 مقابل الدولار طوال جلسة آسيا.

وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5602 دولار بالقرب من أدنى مستوى له في عامين والذي سجله يوم الاثنين عند 0.5543 دولار.

ولم يتلق الدولار الأسترالي سوى دفعة وجيزة من بعض بيانات الوظائف القوية. ولامس أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 0.6248 دولار في اللحظات التي أعقبت إصدار البيانات لكنه انزلق إلى ما دون 0.62 دولار خلال اليوم.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2212 دولار.

ولم يستفد الوون الكوري الجنوبي من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند ثلاثة بالمئة اليوم الخميس.