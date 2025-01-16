وارتفع مؤشر أسعار الجملة في اليابان في ديسمبر بنسبة 0.3 بالمئة شهريا بعد ارتفاعها بنفس النسبة خلال نوفمبر الماضي في حين كان محللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.4 بالمئة فقط.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 3.8 بالمئة سنويا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بعد ارتفاع بنسبة 3.7 بالمئة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وتراجعت أسعار الصادرات اليابانية في الشهر الماضي، بنسبة 0.2 بالمئة شهريا وارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة سنويا، بحسب البنك المركزي، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 بالمئة شهريا و3.3 بالمئة سنويا.