تحديث الأسعار

سجل الذهب في المعاملات الفورية 2696.30 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0301 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة مسجلة 2725.20 دولار.‭ ‬

وقال جيجار تريفيدي المحلل في ريلاينس للأوراق المالية "تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة جدد الآمال في سياسة أقل تقييدا ​​من جانب مجلس الاحتياطي الفيدراليالأميركي (البنك المركزي) هذا العام. تباطأ التضخم الأساسي بشكل غير متوقع، في حين لم تظهر أسعار المستهلك الرئيسية أي مفاجآت صعودية كبيرة".

"هذا دعم الطلب على السبائك حيث أن التقدم في تقليص التضخم قد يدفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تخفيف السياسة النقدية".

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، التي قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال مسؤولون في البنك المركزي الأميركي إن البيانات الصادرة أمس الأربعاء أظهرت استمرار تراجع التضخم حتى في ظل حالة عدم اليقين وسط ترقب لمؤشرات عن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب.

وزادت احتمالات اتخاذ المركزي الأميركي قرارا بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.61 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 958.50 دولار. واستقر البلاتين عند 938.25 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".