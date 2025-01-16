تحرك الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0120 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت في الجلسة السابقة 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.36 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 3.3 بالمئة الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 19 يوليو، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وارتفعت الأسعار بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام المحلية للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ يوليو 2021.

ومن المتوقع تراجع المعروض من النفط الخام عالميا في الأشهر المقبلة حيث دفعت العقوبات الأميركية الجديدة على منتجي النفط وناقلات النفط الروسية كبار عملاء موسكو إلى البحث عن مصادر بديلة للخام، في حين ارتفعت أسعار الشحن أيضا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط الأربعاء إن أحدث جولة من العقوبات قد تعطل بشكل كبير إمدادات النفط الروسية وتوزيعها.