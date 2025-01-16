وتلقى فوت أسئلة في جلسة تأكيد ترشيحه اليوم بشأن فترة عمله كمدير لمكتب الإدارة والميزانية خلال فترة رئاسة ترامب الأولى. وشدد على أنه سيتبع القانون، حتى مع تأكيده على رغبة ترامب في إلغاء قانون مراقبة حجز الأموال لعام 1974 الذي يتطلب موافقة الكونغرس لإلغاء الإنفاق.

واتهمه السيناتور جاري بيترز وهو ديمقراطي من ولاية ميشيغن، بحجب 214 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2019، وهي الخطوة التي أدت إلى أول مساءلة لترامب.

وقال فوت: "سألتزم دائما بالقانون"، وهي الإجابة التي لم ترض السيناتور بيترز.

ومع استمرار جلسات الاستماع، تغير جواب فوت إلى حد ما عندما سأله السيناتور ريتشارد بلومنثال وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، عما إذا كان سيوافق على توزيع 3.8مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا في حربها المستمرة ضد روسيا.

ورد فوت قائلا "لن أستبق الاستجابة السياسية للإدارة القادمة".