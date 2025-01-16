وسيسعى الأمر التنفيذي المحتمل إلى السماح لمستخدمي تيك توك الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا بمواصلة استخدام التطبيق لفترة زمنية معينة بينما تقوم الإدارة بفرز من يمكنه شراء التطبيق.

وقال ترامب، الذي أيد حظر تيك توك في ولايته الأولى كرئيس، مؤخرًا إنه يريد إبقاء التطبيق، حتى أنه نشر مقطع فيديو لتيك توك في يونيو قال فيه إنه يريد "إنقاذ تيك توك".

وفي الشهر الماضي، طلب من المحكمة العليا إيقاف القانون حتى تتمكن إدارته القادمة من التوصل إلى اتفاق لإبقاء تيك توك متاحًا للأميركيين.

لم يتبق أمام تيك توك وبايت دانس، الشركة الأم ومقرها الصين، سوى أقل من 4 أيام قبل حظر التطبيق في الولايات المتحدة - إذا لم ينفذ عملية بيع لمشترٍ أميركي.

وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل الماضي قانونا يلزم بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الجاري أو حظر أعمالها في الولايات المتحدة.

ونظرًا لأن الحظر سيحدث قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه، فإن الأمر التنفيذي الصادر في 20 يناير لن يكون حتى محاولة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ تيك توك - فقد تم حظره بالفعل في تلك المرحلة.