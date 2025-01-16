وقال المصدر إن كندا وضعت قائمة بالأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التحرك، مضيفا أن مدى أي رد فعل محتمل سيعتمد على ما سيفعله ترامب.

كانت صحيفة تورنتو ستار أول من أورد نبأ التدابير المضادة المقترحة.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء جاستن ترودو التقى في وقت سابق برؤساء وزراء المقاطعات العشر في كندا لمناقشة كيفية الرد على أي رسوم جمركية أميركية وقائمة الأهداف.

ويقول ترامب إنه يريد فرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا لدفعها إلى تشديد أمن الحدود بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وخفض تهريب الفنتانيل، وهي الخطوة التي يبدو أنها تنتهك اتفاقية التجارة الحرة.

وستؤثر مثل هذه الإجراءات بقوة على كندا التي ترسل 75 بالمئة من صادراتها من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة.