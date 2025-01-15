وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وشوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان عملية التوقيع، الأربعاء.

ووقع إعلان الشراكة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الإمارات، ومن الجانب الأوزبكي، بختيار سعيدوف، وزير الخارجية.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد ورئيس أوزبكستان، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين شملت مجالات الصناعة والتكنولوجيا والدبلوماسية والثقافة وحماية وتشجيع الاستثمار.

بجانب مجالات المعادن والمواصفات والمقاييس والزراعة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والأمنية والعدل.