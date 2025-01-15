كما رحب المستثمرون بمجموعة من النتائج الفصلية القوية من أكبر البنوك الأميركية.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقابل 2.7 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 0.4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، مقابل 0.3 بالمئة في نوفمبر.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.7 بالمئة، ليصل إلى 43,241.43 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500"بنسبة 1.8 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5,948.73 نقطة، بينما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.33 بالمئة، ليصل إلى مستوى 19,490.79 نقطة.

وارتفع صافي أرباح بنك "جي بي مورغان تشيس" بنسبة 50 بالمئة إلى أكثر من 14 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث تجاوزت أرباح البنك وإيراداته توقعات "وول ستريت" بسهولة.

وارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 4.81 دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ 3.04 دولار في عام 2023، متجاوزة توقعات "وول ستريت" التي بلغت 4.09 دولار للسهم الواحد، بحسب شركة "فاكتست" المتخصصة في البيانات المالية.