تحركات الأسهم

قفز المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 515.02 نقطة عند الإغلاق لينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، كما شهد تسجيل أفضل أداء يومي منذ سبتمبر 2024.

وقدم قطاع العقارات شديد التأثر بسعر الفائدة أكبر دفعة للمؤشر بعد أن قفز 3.3 بالمئة، بينما تلقى المؤشر دعما أيضا من صعود أسهم الشركات المالية اثنين بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 2.9 بالمئة في ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات.

ورحبت الأسواق بارتفاع معدل التضخم الأساسي 3.2 بالمئة، إلا أنه يظل دون التوقعات.

ويتوقع المتعاملون الآن أن يخفض المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض قرابة 40 نقطة أساس هذا العام من نحو 30 قبل بيانات التضخم.

وقال ليليان تشوفين رئيس قسم تخصيص الأصول في بنك كوتس البريطاني الخاص "التطورات الإيجابية من التضخم الأمريكي التي تظل تحت السيطرة يمكن رؤيتها على مستوى الأسواق الأوروبية اليوم".

وقفز سهم شركة فيستري 15.7 بالمئة مع إبقاء شركة تشييد المنازل على توقعاتها للأرباح في 2024.