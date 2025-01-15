وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.

لم يتمكن البنك المركزي الروسي من خفض التضخم، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمئة.

وزادت الحكومة في روسيا من حجم الإنفاق، ليصل إلى مستويات قياسية، وذلك بهدف تمويل الحرب في أوكرانيا، وهي الزيادة التي أنقذت الاقتصاد الروسي من الركود لكنها تسببت في نقص عميق في العمالة وارتفاع سريع في الأسعار.

وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار بشكل أسرع من هدف موسكو الرسمي البالغ 4 بالمئة.

وكشفت "روستات" أن أسعار المواد الغذائية بشكل عام قد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 11.4 بالمئة.