وأظهرت بيانات موقع "تريد ويب" أن سندات إسرائيل التي تستحق في 2043 قفزت بأكثر من سنت، ليجري تداولها عند 82.424 سنت، بينما قفزت سندات الأردن التي تستحق في 2047 قرابة 1.8 سنت ليجري تداولها عند 89.625 سنت.

وقال مسؤول مطلع لرويترز إن إسرائيل وحماس اتفقتا على وقف القتال في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين مما يمهد الطريق أمام نهاية للحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط".