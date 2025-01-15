وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، أن معدل التضخم في ديسمبر انخفض إلى أدنى مستوياته منذ يوليو ليتراجع من 3.4 بالمئة في نوفمبر.

وجاء معدل التضخم في ديسمبر دون التوقعات التي بلغت 3.4 بالمئة في استطلاع لرويترز.

لكن مستوى التضخم في إسرائيل لا يزال يتجاوز النطاق السنوي المستهدف الذي حددته الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.

وكانت وزارة المالية في إسرائيل قد أعلنت أن البلاد تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء التصعيد في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وبسبب الحربين، بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمئة.

وبلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023.