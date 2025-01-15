وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بواقع مليوني برميل إلى 412.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 10 يناير، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوطها 992 ألفا.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بنحو 765 ألف برميل في الأسبوع نفسه.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 255 ألف برميل يوميا.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة 1.6 نقطة مئوية في الأسبوع ذاته.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 5.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 243.6 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة مليوني برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل إلى 132 مليون مقابل توقعات بزيادة 800 ألف.