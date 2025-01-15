وبلغ إنتاج النفط الروسي في ديسمبر 8.985 مليون برميل يوميا بانخفاض ستة آلاف برميل عن نوفمبر، لكنه يزيد بقليل عن حصة الإنتاج الروسي البالغة 8.98 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط.

وتضم مجموعة أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين مستقلين منهم روسيا.

وتعهدت موسكو بتعويض الإنتاج الزائد في الشهور السابقة.

ومن المتوقع أن تزيد حصتها إلى 9.004 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل.