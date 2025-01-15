وارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 4.81 دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ 3.04 دولار في عام 2023، متجاوزة توقعات "وول ستريت" التي بلغت 4.09 دولار للسهم الواحد، بحسب شركة "فاكتست" المتخصصة في البيانات المالية.

وارتفع إجمالي الإيرادات المدارة بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 43.7 مليار دولار، مقارنة بـ 39.9مليار دولار في عام 2023، فيما كانت توقعات "وول ستريت" تشير إلى تحقيق إيرادات بواقع 41.9 مليار دولار.

وارتفعت مخصصات البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، لتغطية القروض المتعثرة بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 2.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.