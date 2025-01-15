وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الأخير 1.34 دولار مقابل خسائر صافية بقيمة 1.16 دولار للسهم.

وأشارت المجموعة إلى تحقيق أرباح بمعدل 0.84 دولار للسهم في حال استبعاد البنود الخاصة، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون 1.24 دولارا للسهم.

وبلغت إيرادات سيتي غروب خلال الربع الأخير من العام الماضي 19.6 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت إيرادات المجموعة ربع السنوية بعد استبعاد تأثيرات صفقات التخارج 19.58 مليار دولار بزيادة نسبتها 12 بالمئة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون 19.51 مليار دولار.