تحركات الأسعار

بحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 80.08 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أي 0.34 بالمئة، لتسجل77.76 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط اليوم الأربعاء إن أحدث جولة من العقوبات الأميركية على النفط الروسي قد تعطل بشكل كبير سلاسل إمدادات النفط الروسية.

وأضافت: "التأثير الكامل على سوق النفط وعلى إمكانية الحصول على الإمدادات الروسية غير مؤكد".

وذكر أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في "ساكسو بنك" أن المخاوف من جولة جديدة من العقوبات واحتمالات الانخفاض الأسبوعي في المخزونات الأميركية تدعمان الأسعار على ما يبدو.

وأضاف "تواجه الناقلات، التي تحمل الخام الروسي صعوبات على ما يبدو في تفريغ شحناتها حول العالم، مما قد يؤدي إلى بعض الشح في الأمد القريب".

وقال ييب جون رونغ خبير الأسواق لدى مؤسسة "آي.جي": "السؤال الرئيسي سيظل عن كمية الإمدادات الروسية التي ستخسرها السوق العالمية وما إذا كانت التدابير البديلة قادرة على تعويض النقص".

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.43 مليون برميل يوميا في عام 2026 وهو ما يماثل المعدل المتوقع للعام الجاري.

وتتوقع أوبك استمرار زيادة الطلب على النفط خلال العقدين المقبلين بما يتعارض مع توقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى أن الطلب سيبلغ ذروته هذا العقد مع تحول العالم إلى الطاقة النظيفة.

وقالت مصادر إن السوق تلقت بعض الدعم أيضا من انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مستشهدة ببيانات أصدرها معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

وذكرت مصادر من المعهد أن مخزونات الخام هبطت بواقع 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 4.88 مليون برميل.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير هبوط أسعار خام برنت ثمانية بالمئة إلى 74 دولارا للبرميل في المتوسط عام 2025، قبل انخفاضها إلى 66 دولارا للبرميل في عام 2026.

في حين سيبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 70 دولارا في المتوسط هذا العام ثم سينخفض إلى 62 دولارا في العام المقبل.

وقالت الإدارة إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 104.1 مليون برميل يوميا في 2025، انخفاضا من التقدير السابق البالغ 104.3 مليون برميل يوميا.

وسيكون هذا أقل من توقعاتها لإمدادات النفط والوقود السائل بمتوسط 104.4 مليون برميل يوميا في 2025.