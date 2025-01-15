وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقابل 2.7 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 0.4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، مقابل 0.3 بالمئة في نوفمبر.

ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.2 بالمئة في ديسمبر، بخلاف توقعات أن تظل النسبة دون تغيير عن نوفمبر الماضي عند 3.3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في ديسمبر الماضي إلى 0.2 بالمئة، من 0.3 بالمئة في نوفمبر.