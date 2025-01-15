وقالت أوبك في تقريرها الشهري، الأربعاء، إنها تتوقع أن يظل نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميًا.

كما توقعت الوكالة أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 100 ألف برميل يوميًا، في حين من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي في الطلب على النفط في عام 2026، بحسب التقرير.

وقالت أوبك إنها تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بواقع 1.4 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، توقع تقرير الوكالة أن ينمو المعروض من الدول خارج منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" في عام 2025 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تكون محركات نمو المعروض الرئيسية هي الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج.

ومن المتوقع أيضًا أن ينمو العرض من السوائل غير المدرجة في إعلان التعاون في عام 2026 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بشكل أساسي بالولايات المتحدة والبرازيل وكندا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو العرض من سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية من الدول فيو "أوبك+" بنحو 90 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي في عام 2025، ليصل متوسطه إلى 8.4 مليون برميل يوميًا، يليه زيادة بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، في عام 2026 ليصل متوسطه إلى 8.5 مليون برميل يوميًا.

وانخفض إنتاج النفط الخام من قبل "أوبك+" بمقدار 14 ألف برميل يوميًا في ديسمبر ، على أساس شهري، ليصل إلى متوسط 40.65 مليون برميل يوميًا، وفقًا لما أوردته المصادر الثانوية المتاحة، بحسب التقرير.