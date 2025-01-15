وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نحلل الموقف بعناية. الهدف هو اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل عواقب تلك الإجراءات غير القانونية وخدمة مصالح بلدنا، أولا وقبل كل شيء، وشركاتنا"، بحسب ما نقلته رويترز.

وردا على سؤال حول رد روسي محتمل على العقوبات الأميركية، قال بيسكوف "لا يمكن استبعاد أي شيء. سنفعل الأفضل لمصلحة بلدنا".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أوسع نطاقا على النفط الروسي في العاشر من يناير استهدفت غازبروم نفت وسورجوتنفت جاز، فضلا عن 183 سفينة شحنت النفط الروسي.