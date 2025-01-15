وجاءت بيانات التضخم اليوم متوافقة مع البيانات الأولية، التي تم نشرها في السابع من يناير.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم المنسق إلى 1.8 بالمئة، في ديسمبر، من 1.7 بالمئة قبل شهر، كما كان متوقعا. غير أن التضخم ظل أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن انتعاش أسعار الطاقة، كان يقابله تراجع أكثر وضوحا في أسعار السلع المصنعة، مقارنة بشهر نوفمبر واستقرار المواد الغذائية.