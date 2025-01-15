وتصدرت مبيعات النفط إيرادات ليبيا حيث بلغت حوالي 77 مليار دينار (15.5 مليار دولار) والإتاوات النفطية 13.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار)، بحسب بيانات المركزي الليبي حول حجم الانفاق والإيرادات للعام 2024.

بينما قدرت إيرادات الضرائب بنحو 2.5 مليار دينار (حوالي نصف مليار دولار) فيما بلغت حصة الخزانة في أرباح مصرف ليبيا المركزي 7 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وإيرادات أخرى بقيمة مليار دينار (200 مليون دولار).

وقدرت النفقات المتعلقة بالرواتب بنحو 67.6 مليار دينار (13.6 مليار دولار) فيما بلغ الانفاق على مخصصات التنمية 22 مليار (4.4 مليار دولار) فيما تم تخصيص 16 مليار دينار للدعم (3.25 مليار دولار).