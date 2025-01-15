وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش، متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وقفز مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة الذي يركز بشكل أكبر على السوق المحلية في بريطانيا 1.4 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في البلاد على غير المتوقع إلى معدل سنوي بلغ 2.5 بالمئة في ديسمبر من 2.6 بالمئة في نوفمبر.

وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في أحدث قراءة 0.7 بالمئة، متجاوزا نظراءه الأوروبيين.

وتراجعت عوائد سندات الحكومات الأوروبية طويلة الأجل قليلا، مع تسجيل العائد على السندات القياسية في المنطقة لأجل 10 سنوات 2.602 بالمئة، متجها لإنهاء سلسلة ارتفاعات استمرت 10 أيام.

وصعد قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 1.6 بالمئة، في حين تقدم قطاع المرافق واحدا بالمئة.

وتتجه الأنظار في وقت لاحق اليوم إلى قراءة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، وهو مقياس حاسم لتوقع مسار أسعار الفائدة الأميركية.